Либерман: террористы, запертые в туннелях, либо сдадутся, либо умрут

В понедельник, 10 ноября, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Я хочу приветствовать подлинного премьер-министра Джареда Кушнера и члена узкого кабинета министров Стива Виткоффа в связи с их коротким визитом в Израиль. Но при всем уважении к ним должен сказать, что позиция всего народа Израиля по поводу тех террористов, что заперты в туннелях Рафиаха, тех террористов, которые убивали израильтян 7 октября, проста – они либо сдадутся и сядут в израильскую тюрьму, либо умрут. Нет третьего варианта".

"Я хочу также сказать, что меня тревожит происходящее вокруг комиссии Турджемана, проверяющей армейские расследования. Там все выводы и комментарии продиктованы позициями сторон. Нужна государственная следственная комиссия, как того требовал Нетаниягу в 2022 году, когда речь шла не о гибели людей, а о технологии "Пегасус". Только государственная следственная комиссия сможет дать ответы на важные для всех вопросы", – сказал Либерман.