Фишинг под видом муниципалитета Герцлии: полиция арестовала мошенника

В полицию поступило множество заявлений от граждан, которые оплатили штрафы за парковку своих автомобилей на улицах Герцлии, а затем выяснили, что штрафы были поддельными, а страница оплаты не имела никакого отношения к муниципалитету.

Преступник оставлял на стеклах машин достоверно выглядевшие квитанции о штрафах якобы от муниципалитета Герцлии, однако QR-код вел на фиктивный сайт для оплаты.

Сотрудники полиции Герцлии совместно с подразделением по борьбе с киберпреступностью установили подозреваемого в мошенничестве – им оказался 35-летний житель Нетании.

После сбора доказательств расследование перешло в открытую фазу, и детективы участка Глилот вместе с сотрудниками отдела кибербезопасности пришли с ордером на обыск в дом подозреваемого. В ходе обыска были изъяты многочисленные электронные устройства, а также 14 тысяч шекелей наличными.

Подозреваемый арестован и доставлен на допрос в отдел по расследованию киберпреступлений Тель-Авивского округа.