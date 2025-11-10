Трое несовершеннолетних камнеметателей из Иерусалима будут обвинены в терроризме

Иерусалимская полиция задержала троих подростков в возрасте 13-15 лет, жителей арабского квартала израильской столицы, которые забрасывали камнями пассажирские автобусы на перекрестке Неве-Яаков в Иерусалиме. По сообщению полиции, подростками двигал террористический мотив.

После серии инцидентов с забрасыванием машин и автобусов камнями на перекрестке Неве-Яаков полиция Шуафата начала расследование, через некоторое время удалось установить личности подозреваемых, троих несовершеннолетних из восточной части Иерусалима.

Арест двух старших подозреваемых несколько раз продлевался судом, самый младший камнеметатель был освобожден на ограничительных условиях. В ближайшие дни против подростков будет подано обвинительное заключение.