10 октября 2025
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 10 октября: повышение температуры, утром морось на побережье

Погода
Дожди
время публикации: 10 октября 2025 г., 05:11 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 05:20
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 октября, температура повысится, но будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром моросящий дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 14-24 градусов, в Тель-Авиве – 18-26, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 22-31, в Беэр-Шеве – 16-27, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-26, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-29, на Голанских высотах – 16-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В субботу ожидается повышение температуры, малооблачно.

