"Четыре туза" террора и убийцы семьи Фогель не выйдут на свободу по сделке с ХАМАСом

В ночь на 10 октября стало известно, что из списка террористов, освобождаемых в рамках сделки по Газе, исключены "четыре туза" – Маруан Баргути (лидер "Танзима", пять пожизненных сроков), Ахмад Саадат (лидер НФОП, приговорен в 2008 году к 30 годам тюрьмы), Аббас ас-Саид (командир боевиков ХАМАСа, 35 пожизненных сроков) и Хасан Саламэ (организатор взрывов в автобусах в Иерусалиме, 46 пожизненных сроков).

Также были исключены из списка убийцы семьи Фогель – Амджад и Хаким Ауады.

Все перечисленные продолжат отбывать пожизненные заключения.

Полный список освобождаемых по сделке заключенных пока не опубликован.