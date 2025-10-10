x
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
"Четыре туза" террора и убийцы семьи Фогель не выйдут на свободу по сделке с ХАМАСом

Газа
Война "Железные мечи"
ХАМАС
Террористы
время публикации: 10 октября 2025 г., 01:51 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 04:44
"Четыре туза" террора и убийцы семьи Фогель не выйдут на свободу по сделке с ХАМАСом
В ночь на 10 октября стало известно, что из списка террористов, освобождаемых в рамках сделки по Газе, исключены "четыре туза" – Маруан Баргути (лидер "Танзима", пять пожизненных сроков), Ахмад Саадат (лидер НФОП, приговорен в 2008 году к 30 годам тюрьмы), Аббас ас-Саид (командир боевиков ХАМАСа, 35 пожизненных сроков) и Хасан Саламэ (организатор взрывов в автобусах в Иерусалиме, 46 пожизненных сроков).

Также были исключены из списка убийцы семьи Фогель – Амджад и Хаким Ауады.

Все перечисленные продолжат отбывать пожизненные заключения.

Полный список освобождаемых по сделке заключенных пока не опубликован.

