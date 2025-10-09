x
09 октября 2025
время публикации: 09 октября 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 19:56
Условия на пляжах Израиля: значительное волнение, есть медузы, угроза появления акул
Фото NEWSru.co.il

В четверг-субботу, 9-11 октября, температура в прибрежных районах будет близкой к среднесезонной. На пляжах может быть много отдыхающих, в связи с празднованием Суккота многие не работают или работают по сокращенному графику.

Около восточного побережья Средиземного моря по сравнению с прошлыми неделями возросла концентрация медуз – в частности, значительные скопления медуз замечали в районе Ашдода и северней. Но пока в целом медуз относительно немного.

На побережье Средиземного моря днем – 27 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 28 градусов. Высота волн – до 1,5 м. Купание может быть опасным не только из-за волн и отбойных течений – в последние дни от Ашкелона до Тель-Авива объявлялось "акулье предупреждение", обычно сообщалось о появлении китовой акулы (крупной, но для человека не опасной), в некоторых случаях тип акулы не указывался. В любом случае, такое предупреждение означает, что в воду входить нельзя.

В Эйлате днем – 32-34 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 26 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 30-31 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 27 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 28-32 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 27 градусов.

Купальный сезон действует до 21 октября. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

