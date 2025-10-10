ЦАХАЛ завершил подготовку к приему возвращающихся заложников

ЦАХАЛ (Кадровое управление совместно с Управлением технологий и логистики) в течение последних суток завершил подготовку к приему заложников. Подготовка проводилась в сотрудничестве с министерством здравоохранения, другими правительственными ведомствами и службами безопасности с целью обеспечения профессионального и чуткого приема возвращающихся заложников и членов их семей.

В рамках подготовительных мероприятий была расширена зона первоначального приема, где будут размещены заложники. В этой зоне расположены личные комнаты для адаптации, будет осуществляться индивидуальная поддержка и первая медицинская помощь.

Кроме того, была проведена подготовка военной полиции. Ожидается, что на этой территории возвращающиеся впервые встретятся со своими семьями, для родственников также была создана специальная зона. Подготовлены медицинские бригады и офицеры по психическому здоровью, которые встретят возвращающихся.

Также проведена подготовка в больницах, призванная обеспечить полную готовность и оптимальный прием возвращающихся.

Офицеры из Кадрового управления постоянно поддерживают контакт с семьями и обеспечивают им непрерывное сопровождение.

Пресс-служба ЦАХАЛа просит общественность проявить терпение и чуткость, а также уважать частную жизнь возвращающихся заложников и членов их семей. Общественность просят доверять только сообщениям от официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенной информации.