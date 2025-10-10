Список освобождаемых заключенных. Топ-10 с максимальными сроками

В соответствии с решением правительства, утвердившим сделку по освобождению удерживаемых террористами в секторе Газы заложников в обмен на палестинских заключенных, и в соответствии с требованиями израильского законодательства, министерство юстиции опубликовало список заключенных, которые будут освобождены в обмен на заложников.

Список 250 освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть, ответственных за убийства израильтян) доступен по следующей ссылке: https://go.gov.il/is-db.

Приводим имена десяти из них с максимальными (несколько пожизненных) сроками.

1. Ибрахим Хасан Амин Саламе (ФАТХ) осужден за умышленное причинение смерти, стрельбу по людям и покушение на убийство.

2. Ибрахим Масад Элиас Хани (Фронт освобождения Палестины ) осужден за умышленное причинение смерти, хранение оружия, членство в непризнанной организации и покушение на убийство.

3. Ибрахим Цалах Мустафа Алкам (Фронт освобождения Палестины) осужден за умышленное причинение смерти, сговор, покушение на убийство, а также за преступления, связанные с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

4. Адиб Ахмад Абд Алла Абу-Алруб (ФАТХ) осужден за умышленное причинение смерти, покушение на убийство (совершенное в рамках враждебных действий) и сговор с целью совершения преступления.

5. Усама Мухамад Идрис Абд Алмуати Саид (ФАТХ) обвинялся в военной подготовке, умышленном причинении смерти, хранении огнестрельного оружия, членстве в непризнанной организации, покушении на убийство и службе в незаконной организации.

6. Ахмад Джамал Ахмад Кунба (ХАМАСа) осужден за военную подготовку, умышленное причинение смерти, членство в непризнанной организации, покушение на убийство, хранение взрывных устройств и сговор с целью умышленного причинения смерти.

7. Ахмад Уасаф Цудке Абу Ханани (ФАТХ) осужден за убийство и ограбление при отягчающих обстоятельствах (этот приговор был вынесен гражданским судом).

8. Ахмад Хусейн Ахмад Мади (ФАТХ) осужден за умышленное причинение смерти, членство в непризнанной организации и покушение на убийство.

9. Ахмад Хасан Махмуд Ал Шамарха (ФАТХ) приговорен за умышленное причинение смерти и покушение на убийство.

10. Ахмад Юсеф Абд Алрахман Шанауи (ФАТХ) осужден за умышленное причинение смерти, предоставление убежища, покушение на убийство (враждебные действия), преступления, связанные с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, а также сговор с целью умышленного причинения смерти.