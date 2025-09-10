Отчет госконтролера о жалобах на действия государственных органов в тылу во время войны с Ираном

Государственный контролер и омбудсмен Матаньягу Энгельман опубликовал специальный отчет о жалобах, связанных с работой государственных органов в тылу во время операции "Народ как лев".

В Бюро по приему жалоб населения при государственном контролере поступило около 700 обращений. Основные темы жалоб: состояние убежищ и защищённых помещений, а также выплаты компенсаций за ущерб. Около 52% жалоб, рассмотрение которых завершилось, были урегулированы.

Этот отчет призван отразить для общества и государственных органов трудности, с которыми столкнулись жители Израиля в ходе операции "Народ как лев", как это было выявлено из рассмотренных жалоб. Кроме того, отчет описывает помощь, оказанную Бюро обратившимся гражданам. Также его цель – выявить недостатки в работе государственных структур, чтобы дать им возможность улучшить обслуживание населения в условиях чрезвычайной ситуации.

Госконтролер и омбудсмен Матаньягу Энгельман заявил: "Наряду с военным аспектом операции "Народ как лев" государство должно было позаботиться и о гражданах – как о пострадавших от обстрелов и эвакуированных в гостиницы, так и о широких слоях общества, столкнувшихся с трудностями повседневной жизни. Правительство, зная о подготовке операции, обязано было заранее предусмотреть и гражданские аспекты, чтобы облегчить ситуацию. Главный вывод инспекционных визитов и анализа жалоб – отсутствие единого координирующего органа, ответственного за помощь населению в условиях ЧС. Премьер-министр и министры должны срочно наладить систему поддержки граждан Израиля в кризисных ситуациях".

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию "Народ как лев". В тот же день министр обороны объявил особое положение в тылу по всей стране, которое продолжалось до 24 июня. На этот период были введены значительные гражданские ограничения. Жители Израиля столкнулись с множеством трудностей: отсутствием стандартных защищённых помещений рядом с домом, закрытием бизнеса, разрушением зданий и жилья, эвакуацией в гостиницы и проблемами с получением компенсаций и пособий.

Уже 15 июня госконтролер и омбудсмен Энгельман и его команда, начали посещать места падения ракет, больницы и гостиницы, где размещались эвакуированные. Цель визитов – изучить на месте, как государственные структуры справляются с вызовами, оценить ущерб и выслушать обращения граждан.

16 июня была открыта горячая линия, позволившая быстро и удобно подавать жалобы и получать помощь. Линия работала по телефону и WhatsApp, а также на нескольких языках – иврите, арабском, русском, амхарском, французском и английском.

С 18 июня сотрудники Бюро работали в 28 гостиницах и пансионатах, где размещались эвакуированные. Они помогали людям в реальном времени: давали ответы, снимали бюрократические барьеры, помогали в реализации прав. Многие жаловались на "падение между стульями" – когда невозможно получить помощь у ответственных органов.

Наибольшее число жалоб касалось защиты тыла – состояния убежищ и защищённых помещений (86 жалоб), а также выплат компенсаций за причинённый ущерб (74 жалобы). Дополнительно граждане жаловались на качество обслуживания государственных органов (40 жалоб) и на организацию эвакуации и помощь эвакуированным (27 жалоб). Географически больше всего обращений поступило из Бат-Яма (47), Бней-Брака (40), Петах-Тиквы (23) и Беэр-Шевы (19).

Примеры жалоб в период операции "Народ как лев"

Компенсация за ущерб для тех, кто не является гражданином Израиля: В Бюро по приему жалоб населения поступили обращения от жителей Бат-Яма, не являющихся гражданами Израиля (среди них – гражданин Эритреи, турист и беженка из Украины), квартиры которых пострадали в результате ракетного обстрела. Они указали, что, поскольку не являются гражданами Израиля, они не могут подать иск о компенсации. Сотрудники Бюро обратилась в Фонд компенсаций с просьбой найти решение. В ответ Фонд сообщил: для того, чтобы иностранный житель мог подать иск о компенсации, он должен заполнить форму для получения номера сущности (вместо израильского номера удостоверения личности). После получения этого номера можно подать иск. Фонд компенсаций разъяснил, что номер можно получить двумя способами: через онлайн-заявку на сайте Налогового управления при помощи представителя; либо без представителя – в отделениях налоговых инспекций по всей стране, которые после обращения Бюро получили указание обрабатывать такие запросы. Бюро проинструктировала заявителей, как получить номер сущности и подать иск о компенсации.

Продление проживания в гостинице для семьи погибшего солдата: супруги из Рамат-Гана, потерявшие сына, были эвакуированы в гостиницу после попадания ракеты в их дом. Отец – инвалид и испытывает психологические трудности. Близился срок выселения, при этом семья не получила ответа от Фонда компенсаций. После вмешательства офиса омбудсмена срок проживания был продлен.

Помощь беременной женщине: жительница Петах-Тиквы с мужем и двумя дочерьми была эвакуирована в гостиницу. Она арендовала новую квартиру, но без мебели. Просила продлить пребывание до приобретения минимального комплекта мебели. После обращения в офис омбудсмена срок проживания в гостинице был продлен.

Задержка выплаты первичной помощи: правительство постановило выплачивать 500 шекелей на человека тем, чьи дома признаны непригодными. Несколько семей жаловались на отсутствие выплат. Так, семья из семи человек из Бней-Брака не получила положенные 3,500 шекелей. После вмешательства Бюро по приму жалоб населения данные были уточнены, и вся сумма выплачена.

Заниженная оценка ущерба: житель Бней-Брака жаловался, что оценка ущерба его квартиры после ракетного удара была занижена. После подачи жалобы комиссия добилась повторного осмотра, и оценка была увеличена и деньги выплачены.

Жалоба пожилой пары: супруги старше 90 лет из Петах-Тиквы пожаловались, что их заявление о компенсации не рассматривалось. Выяснилось, что в анкете была указана неверная адресация. После исправления ошибки Фонд компенсаций связался с ними и начал процедуру.

Доступ в общественные убежища: жители эфиопской общины в Иерусалиме пожаловались, что им препятствовали войти в убежища местные экстремисты. Комиссия связалась с мэрией, полицией и общинными лидерами. В итоге семье был предоставлен доступ в ближайшее убежище, а полиция и раввины начали переговоры для предотвращения повторения подобных случаев.

Неисправность защищённой комнаты в социальном жилье: мать девушки-инвалида пожаловалась, что дверь защищённой комнаты не закрывается. После обращения, сотрудники Бюро добились от компании "Амидар" ремонта двери.

Проблема с вывозом тела из-за закрытого неба: израильтянка обратилась в Бюро, так как её брат умер за границей, а из-за закрытия воздушного пространства не удавалось доставить тело. После вмешательства комиссии и координации с МИД и минтрансом тело было доставлено в Израиль в течение суток.

Отсутствие информации от минтруда: Владелец компании жаловался, что не получает разъяснений о трудовой деятельности в условиях ЧС. После обращения к нам, сотрудники Бюро организовали обратную связь с министерством, и предпринимателю предоставили всю необходимую информацию.

Выплата компенсации резервисту: резервист пожаловался на задержку выплаты за службу. Причиной оказалась техническая ошибка в системе. После вмешательства Бюро – комиссия ускорила выплату, а также разъяснила новые правила расчета, вступившие в силу с 1.5.25.