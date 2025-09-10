Смотрич и Бен-Гвир не смогут посещать 29 европейских стран

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не смогут посещать большинство европейских государств.

Ограничение, вступающее в силу 9 сентября, касается 29 государств, оно стало результатом решения правительства Нидерландов внести их в список нежелательных персон (persona non grata) на территории стран, входящих в "шенгенскую конвенцию".

МИД Нидерландов пояснил, что речь идет о решении, которое продиктовано "повторяющимися призывами Смотрича и Бен-Гвира к насильственным действиям в отношении палестинцев, шагами по расширению поселений, а также действиями, которые могут быть интерпретированы как одобрение этнических чисток".

Накануне министерство иностранных дел Испании объявило, что внесло министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.

В ответ Итамар Бен-Гвир заявил: "Не позволяйте мне въезжать, только откройте свободный доступ жителям Газы".