ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 100 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщает, что за минувшую неделю в Иудее и Самарии израильскими военными были проведены десятки операций, в ходе которых были задержаны около 100 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности. Конфискованы более 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

Среди задержанных были террористы ХАМАСа. Помимо прочего, конфискованы 26 беспилотников. Найдено и конфисковано оружие.

В Кабатии подготовлен к разрушению дом террориста, убившего двух израильтян.