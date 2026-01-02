x
02 января 2026
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 100 подозреваемых в терроре

Иудея и Самария
время публикации: 02 января 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 11:51
ЦАХАЛ сообщает, что за минувшую неделю в Иудее и Самарии израильскими военными были проведены десятки операций, в ходе которых были задержаны около 100 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности. Конфискованы более 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

Среди задержанных были террористы ХАМАСа. Помимо прочего, конфискованы 26 беспилотников. Найдено и конфисковано оружие.

В Кабатии подготовлен к разрушению дом террориста, убившего двух израильтян.

