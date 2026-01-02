x
02 января 2026
|
последняя новость: 13:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2026
|
02 января 2026
|
последняя новость: 13:22
02 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал полигон и другие объекты "Хизбаллы" в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 января 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 13:07
ЦАХАЛ атаковал полигон и другие объекты "Хизбаллы" в Ливане
AP Photo/Leo Correa

В пятницу, 2 января, Армия обороны Израиля атаковала тренировочный полигон "Радуана" и военные сооружения "Хизбаллы" в нескольких районах на юге Ливана.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что был атакован полигон, "который использовался подразделением "Радуан" террористической организации "Хизбалла" для подготовки террористов к планированию и осуществлению террористических актов против сил Армии обороны Израиля и граждан Государства Израиль". Отмечается, что на полигоне проводились стрелковые учения и дополнительная подготовка по применению оружия.

Также были атакованы военные сооружения, которые использовались для хранения оружия.

"Атакованная инфраструктура и проведение военных учений террористической организацией "Хизбалла" нарушают договоренности между Государством Израиль и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Судя по сообщениям канала "Аль-Манар", принадлежащего "Хизбалле", были атакованы цели в районе национального парка Джабль аль-Рихан, примерно в 15 км от границы Израиля.

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал экскаватор в районе деревни Айта аш-Шааб, на юге Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 января 2026

819-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии