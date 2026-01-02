x
Ближний Восток

Трамп заявил о готовности США поддержать протесты в Иране. Реакция израильских политиков

Иран
Дональд Трамп
Авигдор Либерман
Итамар Бен-Гвир
Акции протеста
время публикации: 02 января 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 12:27
Акция противников режима аятолл в Вашингтоне
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TruthSocial опубликовал заявление: "Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это у них заведено, Соединенные Штаты Америки придут на помощь. Мы в полной боевой готовности и готовы действовать".

Какие именно действия власти США готовы предпринять против Ирана, из поста Трампа неясно.

Некоторые израильские политики вскоре выступили в публичными заявлениями по этому поводу.

Лидер НДИ Авигдор Либерман написал в соцсети Х по поводу заявления Трампа: "Я уверен, что в таком случае Израиль присоединится".

Министр национальной безопасности Израиля, лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир опубликовал "твит" на фарси: "Иранский народ заслуживает жить свободно, свободно от кровожадного диктатора Хаменеи... Мы с вами!" Свой пост он проиллюстрировал изображением разрушающейся статуи верховного лидера Ирана Али Хаменеи, рядом с висящей веревкой и горящим флагом Исламской республики Иран, под изображением подпись на фарси и английском: "Диктатор должен пасть".

По сообщениям иранских и зарубежных СМИ, на фоне нынешней волны протестов в Иране есть погибшие и десятки пострадавших. Сведения о жертвах уточняются.

