Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1409-й день войны

Минобороны РФ 2 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Вооруженными Силами Российской Федерации с 27 декабря 2025 г. по 2 января 2026 г. нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего. Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики и Богуславка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. На Купянском направлении в течение недели подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 31 склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств. В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, егерской, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов". Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Гуляй-поле Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 60 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 57 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты "Гром", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 106879 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26845 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32332 орудия полевой артиллерии и миномета, 50625 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).