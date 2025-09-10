"Звон колоколов": ВВС ЦАХАЛа атаковали хуситов в Сане и в провинции Эль-Джауф

В среду, 10 сентября, ЦАХАЛ атаковал военные объекты хуситов в столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф. В операции, получившей название "Звон колоколов", участвовали более 10 самолетов ВВС, которые использовали свыше 30 боеприпасов при атаке на 15 целей.

Военные подчеркивают, что в ходе операции было выполнено несколько дозаправок в воздухе. Это был самый дальний вылет ВВС с начала войны, самолеты ЦАХАЛа преодолели более 2350 километров.

Среди целей ЦАХАЛа: военные лагеря, в которых находились хуситы, штаб отдела военной пропаганды и топливное хранилище, использовавшееся в военных целях.

"Удары были нанесены в ответ на атаки террористического режима против Израиля с помощью ракет класса "земля-земля" и беспилотников", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Штаб отдела военной пропаганды отвечает за распространение пропагандистских материалов в СМИ, включая речи лидера движения "Ансар Аллах" Абда аль-Малика аль-Хуси и официального представителя движения Яхьи Сариа. Во время войны штаб занимался пропагандой и вел кампании психологического террора.

Атакованные военные лагеря использовались хуситами для планирования и осуществления нападений на Израиль, на их территории располагались оперативные штабы и подразделения разведки.

"Режим хуситов при поддержке и финансировании Ирана действует против Израиля и его союзников. Он использует морское пространство для демонстрации силы и нападений на суда и международные торговые маршруты", – говорится в заявлении.

В нанесении ударов были задействованы не менее десяти самолетов ВВС ЦАХАЛа, было сброшено не менее 30 боеприпасов.

Вскоре после 16:00 телеканал "Аль-Масира", связанный с террористической организацией "Ансар Аллах", сообщил, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям в Сане, столице Йемена, и нескольких провинциях. Было атаковано не менее шести целей. Есть погибшие и раненые.