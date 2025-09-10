ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в столице Йемена, включая правительственный комплекс

Телеканал "Аль-Масира", связанный с террористической организацией "Ансар Аллах", сообщил, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям в Сане, столице Йемена, и нескольких провинциях.

Согласно этим сообщениям, целями атаки стали правительственный комплекс, в котором находилось министерство обороны правительства хуситов.

По данным телеканала, атаке подверглось медицинское учреждение на западе Саны и объект энергетической инфраструктуры.

Сообщается, что были атакованы не менее шести целей.

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что силы ПВО перехватили несколько ракет.

По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

После того, как йеменские СМИ сообщили об окончании атаки, министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил атаку на объекты террористов в Йемене.

"Мы обещали новые удары и сегодня нанесли еще один болезненный удар по террористической организации хуситов в Йемене", - заявил министр. Он добавил: "ЦАХАЛ атаковал в Сане и других районах Йемена военные лагеря, в которых находились боевики, включая подразделение пропаганды хуситов". Кац сообщил, что операция называлась "Звон колоколов".