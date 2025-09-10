Эдраи вновь опровергает дезинформацию ХАМАСа: в гуманитарной зоне есть места

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям сектора Газы, в котором он опровергает дезинфомирующие публикации террористической организации ХАМАС о якобы переполнеенных гуманитарных зонах, предназначенных для эвакуации.

"Вопреки утверждениям ХАМАСа, в гуманитарной зоне есть свободные места для установки палаток, не ведитесь на ложь, – сказано в этом сообщении. – На фоне лживой кампании, которую ведет ХАМАС, призывая жителей отказаться от перехода на юг сектора Газы в направлении гуманитарной зоны, мы публикуем фотографии открытых площадок для создания пунктов размещения и палаточных городков".

"Не ведитесь на ложь ХАМАСа, который хочет использовать вас как живой щит для своих преступных целей, – подчеркивает Эдраи. – ХАМАС подвергает вас опасности и вредит вашим семьям. Вы должны знать правду и следовать инструкциям по эвакуации. Эти инструкции спасают жизни".

Сообщение сопровождается планами и фотографиями гуманитарной зоны.