10 сентября 2025
Израиль

На северо-западе Израиля прогремят взрывы

Полиция
Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 10 сентября 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 06:50
На северо-западе Израиля прогремит взрыв

Сегодня, 10 сентября, примерно в 10:00 утра на карьерах Гаатон, на северо-западе Израиля, прогремит взрыв. Дороги 8833 и 8834 будут перекрыты примерно на полчаса.

Движение транспорта между перекрестком Рамзорим и Эйн-Яаковом будет прекращено в обоих направлениях, сообщает полиция Израиля.

ЦАХАЛ, в свою очередь, заявляет: в районе карьеров Гаатон будут проводиться военные учения, и поэтому будут слышны взрывы.

Поводов для беспокойства нет.

