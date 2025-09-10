На северо-западе Израиля прогремят взрывы

Сегодня, 10 сентября, примерно в 10:00 утра на карьерах Гаатон, на северо-западе Израиля, прогремит взрыв. Дороги 8833 и 8834 будут перекрыты примерно на полчаса.

Движение транспорта между перекрестком Рамзорим и Эйн-Яаковом будет прекращено в обоих направлениях, сообщает полиция Израиля.

ЦАХАЛ, в свою очередь, заявляет: в районе карьеров Гаатон будут проводиться военные учения, и поэтому будут слышны взрывы.

Поводов для беспокойства нет.