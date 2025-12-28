x
Израиль

Муж Шикмы Бреслер подал иск против Тали Готлиб: он требует 8 млн шекелей компенсации

Скандалы
Суд
время публикации: 28 декабря 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 16:16
Муж Шикмы Бреслер подал иск против Тали Готлиб: он требует 8 млн шекелей компенсации
Yonatan Sindel/Flash90; Chaim Goldberg/FLASH90

В окружной суд в Лоде подан иск против 21 ответчика, включая депутата Кнессета Тали Готлиб и различных пользователей социальных сетей X, Facebook, Telegram, а также против пользователей мессенджера WhatsApp. Как сообщает "Исраэль а-Йом", истцом выступает муж одной из лидеров антиправительственного протестного движения профессора Шикмы Бреслер.

Он требует компенсации в размере 8,36 млн шекелей за "лживую, конспирологическую и отвратительную клевету": по утверждению супруга Шикмы Бреслер, в различных публикациях с огромным охватом ему ложно приписывали причастность к резне 7 октября, шпионажу и передаче врагу секретной информации.

Существенная часть иска посвящена Тали Готлиб: утверждается, что она выступила в качестве "движущей силы и разжигательницы теории заговора" и разместила 28 публикаций об истце, в том числе утверждения, что он беседовал с лидером ХАМАСа Яхьей Синуаром.

Это уже второй иск по данному вопросу: в феврале против Тали Готлиб и еще шести ответчиков подала в суд сама Шикма Бреслер. Готлиб потребовала отклонить ее иск, заявив, что она действовала "в рамках своих обязанностей депутата Кнессета".

