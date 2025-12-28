В 2025 году в арабском секторе убиты 252 человека: и это лишь предварительные данные

Третий год подряд рекордное количество погибших в результате убийств в арабском секторе Израиля: по состоянию на 28 декабря 2025 года, были убиты 252 человека – что на 22 больше, чем за весь 2024 год.

Правозащитная организация "Авраамские инициативы" ("Йозмот Авраам") ежегодно в первых числах января публикует отчет о ситуации с тяжкими преступлениями в арабском секторе. Она выпустила предварительное сообщение – но оставшиеся до нового года три дня могут еще внести коррективы в эту статистику.

В 2024 году в арабском секторе были убиты 230 человек, а в 2023 году – 244. Больше всего гибнет мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, на втором месте – мужчины в возрасте 31-40 лет. В 2024 году среди погибших в арабском секторе было 20 женщин, в 2023 – 16 женщин.