В результате несчастного случая в промзоне Сгула в Петах-Тикве погиб рабочий

Мужчина в возрасте 34 лет, работавший на одном из заводов в промышленной зоне Сгула в Петах-Тикве, погиб в результате несчастного случая: он был раздавлен тяжелым предметом.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", когда медики прибыли на месте происшествия, рабочий был заблокирован под станком. У пострадавшего были критические травмы грудной клетки и конечностей, он не дышал.

Медикам оставалось лишь констатировать его смерть на месте. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.