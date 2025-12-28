В результате несчастного случая в промзоне Сгула в Петах-Тикве погиб рабочий
время публикации: 28 декабря 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 15:52
Мужчина в возрасте 34 лет, работавший на одном из заводов в промышленной зоне Сгула в Петах-Тикве, погиб в результате несчастного случая: он был раздавлен тяжелым предметом.
По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", когда медики прибыли на месте происшествия, рабочий был заблокирован под станком. У пострадавшего были критические травмы грудной клетки и конечностей, он не дышал.
Медикам оставалось лишь констатировать его смерть на месте. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Ссылки по теме