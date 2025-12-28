Арабские СМИ: спецназ ЦАХАЛа похитил из Газы боевика "Исламского джихада"

Палестинские источники сообщили саудовскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат", что израильский спецназ провел операцию к западу от "желтой черты" в Зайтуре, похитив боевика "Исламского джихада".

Источники предполагают, что похищение боевика связано с усилиями Израиля разыскать и вернуть для захоронения тело Рана Гвили, последнего заложника, остающегося в Газе.