28 декабря 2025
Пресса

Арабские СМИ: спецназ ЦАХАЛа похитил из Газы боевика "Исламского джихада"

Газа
ЦАХАЛ
Израиль
ХАМАС
Заложники
время публикации: 28 декабря 2025 г., 18:22
Арабские СМИ: спецназ ЦАХАЛа похитил из Газы боевика "Исламского джихада"
Oren Cohen/Flash90

Палестинские источники сообщили саудовскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат", что израильский спецназ провел операцию к западу от "желтой черты" в Зайтуре, похитив боевика "Исламского джихада".

Источники предполагают, что похищение боевика связано с усилиями Израиля разыскать и вернуть для захоронения тело Рана Гвили, последнего заложника, остающегося в Газе.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 декабря 2025

Усилия по возвращению тела последнего заложника: Галь Хирш вылетел в Каир
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 декабря 2025

Мать Рана Гвили: "Мы надеемся на чудо"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2025

Палестинские источники: все террористы, причастные к похищению Рана Гвили, ликвидированы