Полиция не смогла найти связь задержанного в Беэр-Шеве с исчезновением Айманут Касау

Полиция добивается продления содержания под стражей 63-летнего жителя Беэр-Шевы, которого ранее считали причастным к исчезновению девятилетней Айманут Касау из Центра абсорбции в Цфате.

Как сообщает "Маарив", более его не считают связанным с исчезновением Айманут, однако его все еще подозревают в совершении непристойных действий в отношении 12-летней девочки, близкой подруги Айманут, которая раньше проживала в том же Центре абсорбции в Цфате, что и семья Касау – и подозреваемый.

В полиции отметили, что часть доказательств, связывавших подозреваемого с исчезновением Айманут, была исключена, и подозрения в его причастности к похищению или убийству девочки существенно ослабли. Тем не менее, полиция подала просьбу о продлении срока содержания подозреваемого под стражей на три дня в связи с нападением на несовершеннолетнюю.

Государственный защитник подозреваемого Ран Алон подчеркнул, что подозрения в отношении причастности его клиента к исчезновению Айманут полностью сняты, и по этому делу он освобожден без каких-либо условий. По поводу домогательств к 12-летней девочке в Беэр-Шеве подозреваемый отрицает какие-либо непристойные действия, и утверждает, что пришел навестить ее отца, не зная, что того нет дома.