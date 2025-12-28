x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 18:30
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция не смогла найти связь задержанного в Беэр-Шеве с исчезновением Айманут Касау

Полиция
Дети
Расследование
Беэр-Шева
время публикации: 28 декабря 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 17:31
Полиция не смогла найти связь задержанного в Беэр-Шеве с исчезновением Айманут Касау
David Cohen/Flash90

Полиция добивается продления содержания под стражей 63-летнего жителя Беэр-Шевы, которого ранее считали причастным к исчезновению девятилетней Айманут Касау из Центра абсорбции в Цфате.

Как сообщает "Маарив", более его не считают связанным с исчезновением Айманут, однако его все еще подозревают в совершении непристойных действий в отношении 12-летней девочки, близкой подруги Айманут, которая раньше проживала в том же Центре абсорбции в Цфате, что и семья Касау – и подозреваемый.

В полиции отметили, что часть доказательств, связывавших подозреваемого с исчезновением Айманут, была исключена, и подозрения в его причастности к похищению или убийству девочки существенно ослабли. Тем не менее, полиция подала просьбу о продлении срока содержания подозреваемого под стражей на три дня в связи с нападением на несовершеннолетнюю.

Государственный защитник подозреваемого Ран Алон подчеркнул, что подозрения в отношении причастности его клиента к исчезновению Айманут полностью сняты, и по этому делу он освобожден без каких-либо условий. По поводу домогательств к 12-летней девочке в Беэр-Шеве подозреваемый отрицает какие-либо непристойные действия, и утверждает, что пришел навестить ее отца, не зная, что того нет дома.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

Исчезновение Айманут Касау: прорыва в расследовании нет, но полиция хочет продлить арест
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Задержан подозреваемый в причастности к исчезновению 9-летней Айманут Касау
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Попытка похищения девочки в Беэр-Шеве может дать зацепку к делу Айманут Касау
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2025

СМИ: в Беэр-Шеве мужчина пытался похитить девочку. Полиция проверяет связь с делом Айманут Касау