Система лазерной противовоздушной обороны "Ор Эйтан" передана ЦАХАЛу

В воскресенье, 28 декабря, после серии успешных испытаний Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны и концерн "Рафаэль" передали ЦАХАЛу систему лазерной противовоздушной обороны "Ор Эйтан" ("Могучий свет"). Церемония передачи состоялась на полигоне концерна "Рафаэль" в присутствии министра обороны Исраэля Каца и командующего ВВС генерал-майора Томера Бара.

Система продемонстрировала в ходе испытаний высокую способность перехватывать различные цели – ракеты, беспилотные летательные аппараты и минометные снаряды. Однако она не предназначена для перехвата баллистических ракет.

Лазерная система ПРО будет принята на вооружение военно-воздушными силами ЦАХАЛа и будет интегрирована в многоуровневую систему обороны, дополняя имеющиеся системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец".

Система разрабатывалась под названием "Щит света" ("Маген Ор"), но затем была переименована в "Ор Эйтан" в честь капитана Эйтана Ицхака Остера, офицера спецназа "Эгоз", погибшего 2 октября 2024 года в бою на юге Ливана.

Председатель совета директоров концерна "Рафаэль" Юваль Штайниц на церемонии передачи системы ЦАХАЛу заявил, что Израиль стал первой страной в мире, обладающей действующей лазерной системой для перехвата воздушных угроз, включая ракеты и снаряды. Это стало возможным благодаря разработке уникальной адаптивной оптики концерном "Рафаэль".

На перехват цели лазерной системой ПРО будет уходить несколько секунд. Система способна противостоять и залповому огню, однако не является всепогодной. Задействовать ее будут расчеты "Железного купола".

Стоимость каждой системы "Могучий свет" оценивается в 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" – от 2 долларов (такую стоимость озвучил Нафтали Беннет, будучи премьер-министром) до 10 долларов (оценка военных экспертов, которая звучала во многих СМИ).

По данным министерства обороны Израиля, система использует луч волоконного лазера мощностью 100 кВт в качестве поражающего фактора. Она способна уничтожать летящие объекты на расстоянии до 10 км, сопровождая цель и поражая ее до разрушения.