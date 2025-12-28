Трое задержанных на акции протеста ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ

Полиция продолжает попытки восстановить движение транспорта и разогнать акцию протеста ультрарелигиозных против призыва: участники акции блокируют 4-е шоссе в районе развязки Гиват-Шмуэль и выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.

Полиция объявила акцию незаконной и приказала ее участникам разойтись, однако те продолжали собираться в районе перекрестка, выкрикивали оскорбления в отношении полицейских и нарушали общественный порядок. Трое участников акции были задержаны.

Сотрудники полиции продолжают эвакуацию автомобилей, застрявших в пробках из-за демонстрации. Других водителей просят избегать района акции и пользоваться альтернативными маршрутами.