Трое задержанных на акции протеста ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ
время публикации: 28 декабря 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 17:42
Полиция продолжает попытки восстановить движение транспорта и разогнать акцию протеста ультрарелигиозных против призыва: участники акции блокируют 4-е шоссе в районе развязки Гиват-Шмуэль и выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.
Полиция объявила акцию незаконной и приказала ее участникам разойтись, однако те продолжали собираться в районе перекрестка, выкрикивали оскорбления в отношении полицейских и нарушали общественный порядок. Трое участников акции были задержаны.
Сотрудники полиции продолжают эвакуацию автомобилей, застрявших в пробках из-за демонстрации. Других водителей просят избегать района акции и пользоваться альтернативными маршрутами.