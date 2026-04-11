В Дженине задержан разыскиваемый террорист
время публикации: 11 апреля 2026 г., 22:08 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 22:08
Бойцы спецподразделения "Дувдеван" задержали в Дженине разыскиваемого террориста.
Согласно опубликованной информации, он был задержан в светлое время суток на основе данных, предоставленных Общей службой безопасности (ШАБАК).
Речь идет о террористе, который в прошлом принимал участие в нападениях на солдат ЦАХАЛа с применением огнестрельного оружия.
Задержанный передан силам безопасности для следствия.