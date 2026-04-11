11 апреля 2026
последняя новость: 22:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
11 апреля 2026
11 апреля 2026
последняя новость: 22:08
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

"Кан": ЦАХАЛ получил распоряжение ограничить удары по ливанской территории

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 11 апреля 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 22:15
"Кан": ЦАХАЛ получил распоряжение ограничить удары по ливанской территории
Пресс-служба ЦАХАЛа

Высокопоставленный военный источник подтвердил, что ЦАХАЛ получил распоряжение ограничить в ближайшие дни атаки на ливанскую территорию.

Об этом сообщает "Кан". Согласно опубликованной информации, особое внимание в этом распоряжении уделяется Бейруту.

Как сообщает "Кан", речь идет о шагах по формированию взаимного доверия между сторонами перед началом переговоров в Вашингтоне. Переговоры, в которых примут участия послы Израиля и Ливана, начнутся 14 апреля.

В свою очередь, саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что получены американские гарантии согласия Израиля воздержаться от ударов по району Бейрута до 14 апреля.

Сообщается также, что в ходе переговоров Израиль потребует от правительства Ливана разоружить "Хизбаллу", а со своей стороны обязуется не атаковать районы, где будет действовать ливанское правительство.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 апреля 2026

