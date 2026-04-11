ЦАХАЛ расследует инцидент в Дир-Джарире: в результате действий резервиста убит палестинец

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в субботу, 11 апреля, силы армии были направлены в район деревни Дир-Джарир (территория бригады "Биньямин") после сообщения о палестинцах, бросавших камни в израильского гражданина.

По итогам первичного расследования, при прибытии военных начались беспорядки, сопровождавшиеся бросанием камней в их сторону; резервист произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по одному из подозреваемых.

Раненый палестинец был доставлен в больницу, где позже умер.

ЦАХАЛ заявляет, что инцидент расследуется, материалы будут переданы на рассмотрение уполномоченных инстанций.