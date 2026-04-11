Нетаниягу против Эрдогана: "Поддерживает иранский режим и убивает своих граждан"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с резкими нападками на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Израиль под мои руководством продолжит бороться с террористическим режимом Ирана и его союзниками вопреки Эрдогану, который оказывает им помощь и совершает массовые убийства курдских граждан его страны", - написал Нетаниягу в микроблоге X.

Это заявление последовало после того, как Турция предъявила "обвинения" премьер-министру Израиля, а также 34 высокопоставленным представителям Израиля в связи с остановкой судна "Сумуд", направлявшегося в сектор Газы. Инцидент произошел в октябре 2025 года.