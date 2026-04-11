ЦАХАЛ атаковал более 200 объектов "Хизбаллы" в Ливане за последние сутки

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа продолжают наносить удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", оказывая поддержку наземным подразделениям, действующим на юге Ливана.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, за последние 24 часа было атаковано более 200 целей. В дополнение к ударам по штабам и складам оружия, армия продолжает уничтожать пусковые установки с целью предотвращения ракетных обстрелов территории Израиля и обеспечения безопасности мирных граждан.