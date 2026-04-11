11 апреля 2026
последняя новость: 22:59
11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 22:59
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ynet: в Израиле полагают, что переговоры США и Ирана провалятся

время публикации: 11 апреля 2026 г., 22:22 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 22:44
В Израиле полагают, что переговоры США и Ирана провалятся
Израильский источник, осведомленный о ходе переговоров между США и Ираном, назвал их "очень серьезными".

Вместе с тем, в Иерусалиме полагают, что высок шанс на провал переговоров, так как Ирану будет крайне сложно проявить достаточную гибкость, которая позволит прийти к соглашению. Эту оценку источника в Иерусалиме публикует портал Ynet.

"Переговоры это не спектакль, они ведутся со всей серьезностью. Никто не пришел на эти переговоры для того, чтобы тянуть время", - заявляют в Иерусалиме. Однако, по словам источников, разногласия слишком велики, и поэтому вероятнее всего, переговоры рухнут.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
