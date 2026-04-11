Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 апреля, на большей части территории страны сохранится комфортная температура. Переменная облачность. Слабый ветер.

В Иерусалиме – 10-17 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 18-29, в Беэр-Шеве – 10-21, на побережье Мертвого моря – 19-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-21, в Ариэле – 11-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-20, на Голанских высотах – 10-18.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 30 км/ч).

В воскресенье – переменная облачность, местами возможны слабые дожди. В понедельник-четверг – малооблачно, преимущественно без осадков. Со вторника ожидается повышение температуры.