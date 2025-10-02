x
02 октября 2025
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 октября 2025
|
02 октября 2025
|
последняя новость: 14:59
02 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена

Газа
МИД
ХАМАС
Акции протеста
время публикации: 02 октября 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 14:58
Министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена
AP Photo/Leo Correa

Израильское министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена.

"Ни одной из яхт, участвовавших в провокации "ХАМАС-Сумуд", не удалось успешно войти в зону активных боевых действий или нарушить морскую блокаду. Все пассажиры находятся в безопасности и в добром здравии. Они благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу", – сообщает МИД.

"Еще одно, последнее судно "флотилии", держится на расстоянии. Если оно приблизится, его попытка войти в зону активных боевых действий и нарушить блокаду также будет пресечена", – говорится в сообщении МИДа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2025

МИД: участники "флотилии Сумуда" прибудут в порт Ашдода для депортации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2025

МИД Израиля: "Флотилия ХАМАС-Сумуд перехвачена"