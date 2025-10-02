Израильское министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена.

"Ни одной из яхт, участвовавших в провокации "ХАМАС-Сумуд", не удалось успешно войти в зону активных боевых действий или нарушить морскую блокаду. Все пассажиры находятся в безопасности и в добром здравии. Они благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу", – сообщает МИД.

"Еще одно, последнее судно "флотилии", держится на расстоянии. Если оно приблизится, его попытка войти в зону активных боевых действий и нарушить блокаду также будет пресечена", – говорится в сообщении МИДа.