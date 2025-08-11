На улице в Бат-Яме ножом ударили мужчину, полиция ищет преступника
Мужчина в возрасте примерно 70 лет получил ножевое ранение в результате вооруженного нападения на улице Эли Коэн в Бат-Яме, пострадавший эвакуирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали сбор улик, ведется преследование преступников.
По предварительным данным, речь идет о дорожном конфликте.