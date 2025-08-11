x
11 августа 2025
|
последняя новость: 16:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 16:56
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На улице в Бат-Яме ножом ударили мужчину, полиция ищет преступника

время публикации: 11 августа 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 16:13
На улице в Бат-Яме ножом ударили мужчину, полиция ищет преступника
Пресс-служба полиции Израиля

Мужчина в возрасте примерно 70 лет получил ножевое ранение в результате вооруженного нападения на улице Эли Коэн в Бат-Яме, пострадавший эвакуирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали сбор улик, ведется преследование преступников.

По предварительным данным, речь идет о дорожном конфликте.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook