На улице в Бат-Яме ножом ударили мужчину, полиция ищет преступника

Мужчина в возрасте примерно 70 лет получил ножевое ранение в результате вооруженного нападения на улице Эли Коэн в Бат-Яме, пострадавший эвакуирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали сбор улик, ведется преследование преступников.

По предварительным данным, речь идет о дорожном конфликте.