Из-за жары маршруты закрыты. На Голанах спасли 17 человек в ходе пяти спасательных операций

Около водопада на ручье Эль-Аль (восточная часть Голанских высот) была спасена семья, отправившаяся в этот район, несмотря на запрет.

Туристические маршруты на Голанах сейчас закрыты по распоряжению Управлению природы и парков из-за аномальной жары.

Во время похода отцу семейства стало плохо (тепловой удар). Были вызваны спасатели.

В спасательной операции был задействован вертолет 669-го подразделения ЦАХАЛа.

Каждому члену семьи выписан штраф 1460 шекелей.

Спасатели говорят, что на этой неделе (после объявления об экстремальной жаре и закрытии маршрутов) уже спасли 17 человек в ходе пяти операций на Голанских высотах.