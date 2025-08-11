В "Бен-Гурионе" был объявлен режим ЧС в связи с аварийной посадкой самолета
время публикации: 11 августа 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 19:34
В международном аэропорту "Бен-Гурион" объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с экстренной посадкой самолета, экипаж которого сообщил наземным службам о технической неисправности.
Согласно сообщениям в СМИ, на борту Airbus A320, следующего из Греции, находятся около 160 пассажиров. Предположительно, у самолета возникла проблема с шасси.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в аэропорт направляются машины "скорой помощи", реанимационные автомобили и парамедики на мотоциклах.
В воздух подняты самолеты ВВС ЦАХАЛа.
В связи с чрезвычайной ситуацией пять самолетов находятся в воздухе, ожидая разрешения на посадку.