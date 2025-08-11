x
11 августа 2025
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 20:06
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В "Бен-Гурионе" был объявлен режим ЧС в связи с аварийной посадкой самолета

время публикации: 11 августа 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 19:34
В "Бен-Гурионе" был объявлен режим ЧС в связи с аварийной посадкой самолета
Flash90

В международном аэропорту "Бен-Гурион" объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с экстренной посадкой самолета, экипаж которого сообщил наземным службам о технической неисправности.

Согласно сообщениям в СМИ, на борту Airbus A320, следующего из Греции, находятся около 160 пассажиров. Предположительно, у самолета возникла проблема с шасси.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в аэропорт направляются машины "скорой помощи", реанимационные автомобили и парамедики на мотоциклах.

В воздух подняты самолеты ВВС ЦАХАЛа.

В связи с чрезвычайной ситуацией пять самолетов находятся в воздухе, ожидая разрешения на посадку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook