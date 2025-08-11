В ДТП возле поселка Рехелим тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 11 августа 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 19:15
На 60-м шоссе, недалеко от поселка Рехелим, в аварии пострадал мотоциклист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил множественные травмы.
По словам свидетелей аварии, мотоциклист был сбит проезжавшим автомобилем.
Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Бейлинсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
