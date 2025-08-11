x
11 августа 2025
Израиль

В ДТП возле поселка Рехелим тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 11 августа 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 19:15
В ДТП возле поселка Рехелим тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 60-м шоссе, недалеко от поселка Рехелим, в аварии пострадал мотоциклист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил множественные травмы.

По словам свидетелей аварии, мотоциклист был сбит проезжавшим автомобилем.

Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

