В ДТП возле поселка Рехелим тяжело травмирован мотоциклист

На 60-м шоссе, недалеко от поселка Рехелим, в аварии пострадал мотоциклист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 40 лет) получил множественные травмы.

По словам свидетелей аварии, мотоциклист был сбит проезжавшим автомобилем.

Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.