11 августа 2025
Израиль

В Ор-Йегуде полицейский спас собаку, которую душил хозяин

время публикации: 11 августа 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 12:02
В Ор-Йегуде полицейский спас собаку, которую душил хозяин
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 50-летнего жителя Ор-Йегуды, который издевался над своей собакой. Первое сообщение поступило от полицейского, не находившегося при исполнении служебных обязанностей: он заметил, как мужчина на улице Цафрир в Ор-Йегуде душит собаку, остановил его и забрал собаку, оказав ей первую помощь до прибытия ветеринара.

Подозреваемый был задержан, допрошен, а затем освобожден мировым судом в Тель-Авиве под подписку о невыезде. Ему могут быть предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным.

Собака была передана ветеринарной службе для дальнейшего лечения и обследования. По всей видимости, для нее найдут нового хозяина. Речь идет о пуделе коричневого окраса.

