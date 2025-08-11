Глава CENTCOM побывал с прощальным визитом в Израиле

Генерал Майкл Курилла, на днях завершивший свою каденцию на посту главы Центрального командования вооруженных сил США, в конце июля посетил Израиль, став гостем начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира.

Замир дал высокую оценку совместной работе, вкладу американского военачальника в деятельность ЦАХАЛа. Он подчеркнул важность американской помощи в ходе войны "Железных мечей" и успех взаимодействия с США в операции "Народ как лев", увенчавшейся значительным успехом.

"Вы настоящий друг государства Израиль и мой личный друг. Ваше лидерство не только укрепило связь наших стран, но и заложило фундамент более безопасного будущего для наших детей и внуков. Вы внесли личный вклад в стабилизацию Ближнего Востока", – сказал Замир.

Напомним, что Куриллу на посту главы CENTCOM, в зоне ответственности которого находится Ближний Восток и Центральная Азия, сменил адмирал Брэд Купер. Как и его предшественник, Купер считается другом Израиля и недругом режима аятолл.