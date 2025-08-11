ДТП возле Маале-Эфраима: девять пострадавших, погибла женщина
время публикации: 11 августа 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 16:56
Не менее девяти человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 505 возле Маале-Эфраима, где столкнулись три автомобиля.
Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть одной из пострадавших, женщины в возрасте около 50 лет, получившей множественные крайне тяжелые травмы.
После оказания неотложной помощи остальным пострадавшим, они были эвакуированы в больницы "Адаса Эйн-Керем" и Бейлинсон. Сообщается, что молодой человек в возрасте около 20 лет получил травмы средней степени тяжести, еще трое ранены легко.
Остальные четверо пострадавших, палестинцы, были эвакуированы машинами "Красного полумесяца".