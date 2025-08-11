x
11 августа 2025
|
последняя новость: 16:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 16:56
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из-за жары министерство образования отменяет все летние мероприятия на неделе

время публикации: 11 августа 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 16:26
Из-за жары министерство образования отменяет все летние мероприятия на неделе
Ayal Margolin/Flash90

В министерстве образования приняли решение в связи с аномальной жарой отменить все летние лагеря, поездки и другие внешкольные мероприятия вплоть до субботнего вечера 16 августа.

Отмена летних мероприятий распространяется на учебные заведения для всех возрастов. Министерство образования объясняет отмену стремлением избежать причинение вреда жизни и здоровью детей и персонала.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

Экстремальная жара и сильная запыленность воздуха в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 августа 2025

Прогноз погоды в Израиле на 11 августа: экстремальная жара, возможны дожди на юге
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

Самая жаркая неделя года: разведение костров запрещено