Из-за жары министерство образования отменяет все летние мероприятия на неделе

В министерстве образования приняли решение в связи с аномальной жарой отменить все летние лагеря, поездки и другие внешкольные мероприятия вплоть до субботнего вечера 16 августа.

Отмена летних мероприятий распространяется на учебные заведения для всех возрастов. Министерство образования объясняет отмену стремлением избежать причинение вреда жизни и здоровью детей и персонала.