ЦАХАЛ действует в Газе: ликвидированы снайпер и боевики ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что на севере сектора Газы был ликвидирован снайпер, обстреливавший израильских военных. Речь идет о снайпере, который успел легко ранить одного из военнослужащих.

Снайпер был ликвидирован бойцами 401-й бригады 10 августа.

В отчете ЦАХАЛа за последние сутки также сообщается, что бойцами 215-й артиллерийской бригады были выявлены и ликвидированы террористы ХАМАСа.

36-я дивизия продолжает действовать в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. За последние 24 часа были уничтожены несколько подземных инфраструктур и ряд боевиков.

99-я дивизия также действует в Газе, ее бойцами за последние 24 часа были обезврежены мины и уничтожены боевики.

На юге сектора Газы силы 6-й бригады, действующей в составе 143-й дивизии, выявили группу боевиков, пытавшихся заложить мину около позиций ЦАХАЛа. По террористам был нанесен авиаудар.