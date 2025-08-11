ЦАХАЛ действует в Газе: ликвидированы снайпер и боевики ХАМАСа. Видео
ЦАХАЛ сообщает, что на севере сектора Газы был ликвидирован снайпер, обстреливавший израильских военных. Речь идет о снайпере, который успел легко ранить одного из военнослужащих.
Снайпер был ликвидирован бойцами 401-й бригады 10 августа.
В отчете ЦАХАЛа за последние сутки также сообщается, что бойцами 215-й артиллерийской бригады были выявлены и ликвидированы террористы ХАМАСа.
36-я дивизия продолжает действовать в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. За последние 24 часа были уничтожены несколько подземных инфраструктур и ряд боевиков.
99-я дивизия также действует в Газе, ее бойцами за последние 24 часа были обезврежены мины и уничтожены боевики.
На юге сектора Газы силы 6-й бригады, действующей в составе 143-й дивизии, выявили группу боевиков, пытавшихся заложить мину около позиций ЦАХАЛа. По террористам был нанесен авиаудар.