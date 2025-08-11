ЦАХАЛ сообщил об аресте торговца оружием на юго-западе Сирии

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 августа в районе Таранджа, на юго-западе Сирии, бойцами 226-й бригады был арестован торговец оружием.

Обнаруженное в этом районе оружие конфисковано.

Ранее сирийский канал SyriaTV сообщает, что вечером 10 августа и в ночь на 11 августа силы ЦАХАЛа действовали в деревне Таранджа, расположенной недалеко от Кунейтры, на юго-западе Сирии. Согласно указанному источнику, были задействованы примерно 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Проводились обыски с целью изъятия оружия.