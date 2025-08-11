x
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил об аресте торговца оружием на юго-западе Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 11 августа 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 10:50
ЦАХАЛ сообщил об аресте торговца оружием на юго-западе Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 августа в районе Таранджа, на юго-западе Сирии, бойцами 226-й бригады был арестован торговец оружием.

Обнаруженное в этом районе оружие конфисковано.

Ранее сирийский канал SyriaTV сообщает, что вечером 10 августа и в ночь на 11 августа силы ЦАХАЛа действовали в деревне Таранджа, расположенной недалеко от Кунейтры, на юго-западе Сирии. Согласно указанному источнику, были задействованы примерно 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Проводились обыски с целью изъятия оружия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook