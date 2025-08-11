Левин и Амит ведут переговоры о назначении судей

Министр юстиции Ярив Левин и глава Верховного суда Ицхак Амит ведут переговоры о назначении десятков судей в мировые и окружные суды.

Как сообщает "Кан", переговоры проходят, несмотря на глубокий кризис в отношениях между министром юстиции и главой Верховного суда.

До конца года ожидается уход в отставку десятков судей, и необходимо заполнить не менее 50 вакансий, открытых в настоящий момент. В некоторых случаях речь идет о переводе судей из мирового суда в окружной и необходимости назначить мирового судью на освободившееся место.

Для осуществления назначений необходимы переговоры между министром юстиции и главой Верховного суда. Эти переговоры проходят несмотря на то, что ранее Ярив Левин неоднократно заявлял, что не признает Ицхака Амита легитимным главой Верховного суда.