x
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Левин и Амит ведут переговоры о назначении судей

Верховный суд/БАГАЦ
Ярив Левин
время публикации: 11 августа 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 10:47
Ицхак Амит и Ярив Левин
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин и глава Верховного суда Ицхак Амит ведут переговоры о назначении десятков судей в мировые и окружные суды.

Как сообщает "Кан", переговоры проходят, несмотря на глубокий кризис в отношениях между министром юстиции и главой Верховного суда.

До конца года ожидается уход в отставку десятков судей, и необходимо заполнить не менее 50 вакансий, открытых в настоящий момент. В некоторых случаях речь идет о переводе судей из мирового суда в окружной и необходимости назначить мирового судью на освободившееся место.

Для осуществления назначений необходимы переговоры между министром юстиции и главой Верховного суда. Эти переговоры проходят несмотря на то, что ранее Ярив Левин неоднократно заявлял, что не признает Ицхака Амита легитимным главой Верховного суда.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook