Внимание, розыск: пропала 16-летняя Ярослава Гончаров из Ор-Иегуды

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей. Пропала 16-летняя Ярослава Гончарова из Ор-Иегуды. Около полутора недель назад, 31 июля, девочка вышла из образовательного учреждения в мошаве Ора, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: стройная, длинные каштановые волосы, рост 160 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки просят позвонить в полицию по телефону 100.