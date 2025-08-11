x
11 августа 2025
11 августа 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Ярослава Гончаров из Ор-Иегуды

время публикации: 11 августа 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 20:29
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей. Пропала 16-летняя Ярослава Гончарова из Ор-Иегуды. Около полутора недель назад, 31 июля, девочка вышла из образовательного учреждения в мошаве Ора, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: стройная, длинные каштановые волосы, рост 160 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки просят позвонить в полицию по телефону 100.

