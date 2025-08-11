x
11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
последняя новость: 20:06
11 августа 2025
Израиль

Бойцы "Дувдеван" задержали торговца оружием, найден флаг ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 августа 2025 г., 19:51
Бойцы "Дувдеван" задержали торговца оружием, найден флаг ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на понедельник, 11 августа, военнослужащие ЦАХАЛа продолжали выполнять антитеррористические операции в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии. Они задерживали разыскиваемых за террористическую деятельность, обнаруживали и конфисковывали оружие и боеприпасы.

В деревне Буркин бойцами подразделения "Дувдеван" был задержан торговец оружием и еще один террорист. В ходе обыска в доме террориста была обнаружена самодельная взрывчатка, оружие и флаг террористической организации ХАМАС.

Был также задержан подозреваемый в оказании помощи террористической ячейке в планировании теракта против израильских вооруженных сил.

На территории бригады "Эцион" были задержаны двое разыскиваемых, бросавших бутылки с зажигательной смесью в израильтян в Кармей-Цур. На территории бригады "Биньямин" были задержаны трое разыскиваемых за террористическую деятельность, обнаружено оружие.

