Внимание, розыск: пропал 89-летний Рафаэль Коэн из Гиватаима
время публикации: 11 августа 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 21:22
Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 89-летнего Рафаэля Коэна, проживающего в Гиватаиме. Последний раз его видели утром 11 августа, недалеко от его дома на улице Герцог.
Приметы пропавшего: рост 1.65, короткие пепельные волосы. Был одет в футболку, синие джинсы, на ногах – сандалии.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.