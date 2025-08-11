Внимание, розыск: пропал 89-летний Рафаэль Коэн из Гиватаима

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 89-летнего Рафаэля Коэна, проживающего в Гиватаиме. Последний раз его видели утром 11 августа, недалеко от его дома на улице Герцог.

Приметы пропавшего: рост 1.65, короткие пепельные волосы. Был одет в футболку, синие джинсы, на ногах – сандалии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.