x
11 августа 2025
|
последняя новость: 21:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 21:40
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция начинает расследование событий 7.10 – но "без персональных выводов"

время публикации: 11 августа 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 21:21
Полиция начинает расследование событий 7.10 – но "без персональных выводов"
Nati Shohat/Flash90

Генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил о начале расследования событий 7 октября 2023 года: расследование будет вестись подобно расследованиям ЦАХАЛа, и в них тоже не будет персональных выводов, лишь оперативные.

Как сообщает Walla, около месяца назад Леви обратился к авторитетным отставным и действующим полицейским с просьбой принять участие в расследовании.

В своем письме он указал, что наряду с признанием героизма и самопожертвования сотрудников полиции, необходимо провести тщательное изучение действий полиции в "черную субботу", извлечь необходимые уроки и исправить недочеты.

Координировать все расследования будет специальное полицейское управление, которое возглавил Давид Битан, бывший заместитель генерального инспектора полиции и бывший руководитель полиции Южного округа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

Отчет о боях в Офакиме: город отстояли полиция и гражданские
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 16 мая 2025

Выжившие свидетели нападения террористов на Сдерот. Фильм проекта OTEF
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2025

Отчет о боях в Сдероте: у города не было плана защиты от нападения террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

ШАБАК, признав свой провал в предотвращении 7 октября, возложил ответственность на правительство