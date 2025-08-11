Полиция начинает расследование событий 7.10 – но "без персональных выводов"

Генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил о начале расследования событий 7 октября 2023 года: расследование будет вестись подобно расследованиям ЦАХАЛа, и в них тоже не будет персональных выводов, лишь оперативные.

Как сообщает Walla, около месяца назад Леви обратился к авторитетным отставным и действующим полицейским с просьбой принять участие в расследовании.

В своем письме он указал, что наряду с признанием героизма и самопожертвования сотрудников полиции, необходимо провести тщательное изучение действий полиции в "черную субботу", извлечь необходимые уроки и исправить недочеты.

Координировать все расследования будет специальное полицейское управление, которое возглавил Давид Битан, бывший заместитель генерального инспектора полиции и бывший руководитель полиции Южного округа.