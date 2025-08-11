"В Газе происходит Холокост". Житель Иерусалима подозревается в осквернении Стены Плача

Полиция задержала жителя Иерусалима, подозреваемого в том, что он оставил надписи на Стене Плача и в нескольких местах в центре Иерусалима.

Как сообщила пресс-служба полиции, ранним утром охранники святых мест сообщили о подозреваемом, который оставил надпись "В Газе происходит Холокост" (יש שואה בעזה) на Стене Плача неподалеку от Магрибских ворот, ведущих на Храмовую гору.

Полицейские, прибывшие на место, задержали 27-летнего жителя столицы. На допросе выяснилось, что минувшей ночью он оставил несколько схожих по смыслу надписей в центре города, в том числе на стене Большой синагоги.

Подозреваемый предстанет перед судом, полиция попросит продлить срок содержания его под стражей. В ближайшее время полиция намерена передать материалы в прокуратуру для подачи обвинительного заключения.