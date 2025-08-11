x
Главы арабских партий обсудят создание единого списка

РААМ
ХАДАШ-ТААЛ
БАЛАД
время публикации: 11 августа 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 12:21
Главы арабских партий обсудят создание единого списка
Yonatan Sindel/Flash90

11 августа в Нацерете состоится встреча глав четырех арабских партий. Они продолжают переговоры о создании единого списка перед выборами в Кнессет 26-го созыва.

"Мы заинтересованы в создании объединенного списка, который продолжит работать и после выборов в качестве мощного политического блока на благо наших избирателей", – заявил Сами Абу Шхадэ, глава партии БАЛАД.

Ранее депутат Ахмад Тиби (ТААЛ) заявил, что между партиями существуют разногласия, однако они преодолимы, так как "подавляющее большинство избирателей хотят видеть единый список".

Напомним, что на выборах в Кнессет 25-го созыва эти партии баллотировались тремя списками. РААМ и ХАДАШ-ТААЛ набрали по пять мандатов, а партия БАЛАД не прошла электоральный барьер.

Израиль
